Zuhal Demir bereid om eerste schepen te worden onder burgemeester Dries

Genk -

Zuhal Demir is bereid om eerste schepen te worden onder burgemeester Wim Dries. Dat heeft ze vanmiddag gezegd in de TVL-studio. De lijsttrekker van de N-VA aast op het burgemeesterschap in Genk en wil Dries en de CD&V van de troon stoten. Maar dan moet de N-VA wel de grootste partij worden. Als dat niet lukt - en daar ziet het volgens een peiling van Het Belang van Limburg naar uit - wil ze best een coalitie sluiten met Wim Dries. Maar de onderhandelingen zullen niet makkelijk zijn, waarschuwt Demir.