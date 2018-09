17-jarige Oekraïense is jongste wereldkampioene in judogeschiedenis

De Oekraïense Daria Bilodid heeft donderdag op het WK judo in Bakoe op amper zeventienjarige leeftijd de wereldtitel in de categorie onder 48 kilogram veroverd. De Europese kampioene werd zo de jongste wereldkampioene ooit in de judogeschiedenis.

Bilodid, die 17 jaar en 345 dagen oud is, versloeg in de finale de Japanse titelverdedigster Funa Tonaki met ippon. Het Oekraïense toptalent mag zich daardoor de jongste wereldkampioene in de judogeschiedenis noemen. Het vorige record stond op naam van de Japanse legende Ryoko Tani. Zij veroverde haar eerste van zeven wereldtitels in 1993 toen ze 18 jaar en 27 dagen oud was.

Bilodid had in 2016 al judogeschiedenis geschreven door als eerste aller tijden in hetzelfde jaar Europees kampioene te worden bij zowel de cadetten (U18) als junioren (U21). Begin maart vorig jaar veroverde ze in Praag op haar eerste European Open voor senioren al onmiddellijk goud en een maand later bevestigde ze haar uitzonderlijk talent met een eerste Europese titel in Warschau.