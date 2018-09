Lobato triomfeert na een turbulente winter in Coppa Sabatini, Moscon staat alweer op het podium

Juan José Lobato (Nipp-Vini Fantini) heeft donderdag de Coppa Sabatini (Ita/1.1) op zijn naam geschreven. De Spanjaard haalde het na 201,8 km in Pecciolo voor Sonny Colbrelli (Bahrein-Merida) en Gianni Moscon (Sky). Hij sprong weg in de slotkilometer en bleef het peloton nipt voor.

De eerste ontsnapping van de dag was meteen de goede in Italië. Zes renners kozen het hazenpad: Fausto Masnada (Androni-Sidermec), Eduard Grosu (Nippo-Vini Fantini), Edoardo Zardini en Sebastian Schonberger (Wilier Selle Italia), Emmanuel Morin (Cofidis) en Nikolai Cherkasov (Gazprom-Rusvelo). Maximaal reden ze een bonus van 6:10 bij elkaar, waarna het peloton de wedstrijd in handen nam, aangevuurd door Groupama FDJ (voor Roux) en Bahrein-Merida (voor Colbrelli).

Met Masnada werd de laatste vluchter op 20 km van het eind gegrepen, waarna Giuseppe Fonzi het peloton nog probeerde te verrassen, zonder succes. In de finale, over een stuk vals plat waar de renners verschillende keren over moesten, trok ook Romain Bardet nog eens in de aanval en het peloton brak in kleine stukken. Hij kreeg Sergio Henao, Visconti en Xandro Meurisse met zich mee. Ze trokken de laatste 10 km in met een handvol seconden bonus. Dat zou niet volstaan. Vlak voor de vod van de laatste kilometer waagde Vincenzo Albanese nog zijn kans, maar het was uiteindelijk Lobato die op het stuk vals plat enkele lengtes zou nemen en 400 meter verder naar de overwinning sprintte. Colbrelli kwam te laat.

Affaire met slaappillen

Lobato volgt op de erelijst de Italiaan Andrea Pasqualon op. Het is voor de Spanjaard zijn eerste zege van het seizoen na een turbulente winter. De Spanjaard werd ontslagen door zijn team LottoNL-Jumbo na een affaire met slaappillen op trainingsstage en moest op zoek naar een nieuw team.