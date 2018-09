De Sprong neemt deel aan de 30ste scholenveldloop

Maaseik - Op dinsdag 18 september organiseerden de scholen van Maaseik en de gemeentelijke sportdienst de jaarlijkse scholenveldloop. Zelfs een jubileum, voor de dertigste keer in de stad Maaseik. Een ideale dag om je loopkwaliteiten als sportieveling te tonen aan alle papa’s en mama’s, opa’s en oma’s… . En onder een stralend (bijna)herfstzonnetje stonden alle leerlingen dan aan de start.

Vol goede moed stonden alle kinderen van juf Elke en juf Veerle aan de meet. Ook konden zij rekenen op heel wat publieke aandacht want heel veel ouders, grootouders,… zakten af naar de Finse Piste om voor hun zoon en/of dochter te supporteren. De jongens van het eerste leerjaar startten als eerste. Zij liepen een rondje aan de Finse Piste. Nadien hebben de meisjes zich volledig gegeven tijdens het lopen. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost maar Bilal en Ilyas bij de jongens behaalden een podiumplaats. Bilal was de tweede waarna Ilyas volgde op de derde plaats. GO! BS De Sprong vertegenwoordigde dus op bijna elke podiumplaats een plaats voor alle kinderen van het eerste leerjaar van Maaseik!

Juf Elke en juf Veerle willen de kinderen dan ook bedanken voor hun grote inzet. "En natuurlijk een extra grote pluim voor onze kampioenen Bilal en Ilyas", klinkt het.