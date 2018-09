Leerlingen Alicebourg geven het beste van zichzelf tijdens teambuilding

Lanaken - Om de start van het nieuwe schooljaar goed in te zetten, zijn de leerlingen van 5Vz, 5GW, 7TBz en 7Kz op teambuilding in Munsterbilzen geweest. Ze gingen zich wagen aan een leuke rail-bike-tocht.

De groepen werden op een originele manier ingedeeld. Zo kreeg iedere leerling een enveloppe met daarin een speelkaart en vragenlijst. Eerste opdracht: 'zoek je 3 teamleden'. Zo gezegd, zo gedaan. Per 4 stapten ze op de rail-bike, op weg naar een eerste tussenstop.

Tijdens het trappen werden er leuke en interessante gesprekken gevoerd. Na 20 minuten afwisselend per twee getrapt te hebben, was het even tijd om de benen te strekken en te picknicken.

Het eerste deel van de tocht zat erop en nadat ze de hele tijd bergop hadden moeten trappen, kwam vervolgens het meer ontspannen gedeelte, de weg bergaf richting Munsterbilzen. Zo genoten ze 2 uur van de mooie, groene omgeving in de natuur en leerden ze de andere leerlingen beter kennen.

Ten slotte gingen ze met de bus terug richting de school. Bij hun aankomst stond er een bord lekkere, zelfgemaakte waterkers-soep klaar. Heerlijk! Een mooie afsluiter van een geslaagde dag.