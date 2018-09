Ann Wauters speelt openingsmatch op WK enkel als het moet

Ann Wauters, die vorige week zondag in de oefeninterland tegen Argentinië na negen maanden haar comeback maakte, zal zaterdag op het WK basketbal tegen Puerto Rico enkel spelen als het moet.

“Ann zal opwarmen, maar als het niet nodig is, gaan we haar niet bezigen. Winst tegen Puerto Rico zonder Ann zou immers ideaal zijn richting de partij van zondag tegen Japan. Een sterke opponent waar we Ann waarschijnlijk meer zullen nodig hebben. Voor een goed begrip, Ann Wauters is fit om te spelen op dit WK,” zei bondscoach Philip Mestdach na de eerste training van de Cats in Tenerife.

Wauters werd op 30 december geopereerd aan de meniscus van haar linkerknie, maar daarna kampt ze met kraakbeen in diezelfde knie waardoor ze een langere rustperiode moest inlassen.

Ook de rest van de selectie is fit.