Cowboyboots, dijlaarzen en dierenprints: deze schoenentrends draag je dit najaar

Nu je je sandalen terug op mag bergen voor een welverdiende winterslaap, is het hoog tijd om de schoenenkast aan te vullen met trendy winterschoeisel. Het komende najaar spelen je schoenen trouwens geen klein bijrolletje in je garderobekast, ze zetten dankzij hun opvallende uiterlijk net de hoofdtoon.

Sexy dijlaarzen

Dijlaarzen zijn niet de absolute favoriet bij het grote publiek, maar dat maakt ze nu net zo interessant. Tijdens de defilés werden ze gespot in subtiele bruintinten én in opvallende kleuren, met torenhoge hakken, in zwart (lak)leder, met pittige dierenprints ... In het dagelijkse leven hou je het misschien liever een tikje ingetogener, al mag je best ook wat been laten zien.

Aansluitende, zwarte laarzen met blokhak - € 59,95 - Zara, aansluitende, beige laarzen - € 49,99 - H&M, aansluitende laarzen met slangenprint - € 59,99 - Mango en zwarte, ruimzittende laarzen - € 189,99 - Mango (Foto's: Catwalk Pictures/ Roberto Cavalli, Giambattista Valli en Versace)

Dierenprints

Jurken, jassen, sjaals, handtassen, schoenen ... het winterseizoen staat compleet in het teken van dierenprints. Pumps of enkellaarsjes in een python, zebra of tijgerprintje kunnen dan ook niet ontbreken. Ideaal om een sobere outfit meer pit te geven.

Cowboylaarzen met slangenprint - € 139 - Zara, laarzen met slangenprint - € 79,99 - Mango en enkellaarsjes met dierenprint - € 179 - Status (Foto's: Catwalk Pictures/ Blumarine, Michael Kors en Tom Ford)

Witte laarzen

Wit schoeisel was enkele seizoenen geleden razend populair bij streetstylefanaten die enthousiast de modeweken bezochten, maar nu lijken witte enkellaarsjes en zelfs dijlaarzen ook de catwalks compleet veroverd te hebben.

Witte cowboylaarsjes - € 129,99 - Sacha, witte laarzen - € 159,99 - Mango, witte enkellaarsjes met studs - € 74,99 - Sacha en witte, platte enkellaarsjes - € 150 - Steve Madden (Foto's: Catwalk Pictures/Trussardi, Roberto Cavalli en Givenchy)

Cowboyboots

Het wilde Westen blijft de modewereld fascineren. Cowboylaarzen waren bijgevolg niet enkel de voorbije lente en zomer populair, ook de komende herfst en winter verdienen ze een plekje in je schoenenkast. Benieuwd hoe je ze dit najaar draagt? Bij Paco Rabbane, Dolce & Gabbana en Fendi werden ze vooral met rokken en jurken gematcht.

Zwart enkellaarsje met gespen - € 149,99 - Sacha, zwarte laarzen - € 69,99 - New look en zilverkleurige enkellaarsjes - € 165 - Guess (Foto's: Catwalk Pictures/Paco Rabbane, Dolce & Gabbana en Fendi )

Edgy sneakers

Ook wie fashionable voor de dag wil komen, kan dit najaar met comfortabele sneakers de deur uit. De grootste modehuizen, van Dolce & Gabbana tot Gucci, experimenteerden er opnieuw op los en lieten een heleboel edgy sportschoenen op de catwalk los.

Sneakers in pasteltinten - € 140 - Steve Madden, beige sneaker - € 129,99 - Sacha en sneaker met felle kleuren - € 49,99 - New Look (Foto's: Catwalk Pictures/ Dolce & Gabbana, Gucci en Versace)