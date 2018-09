Schietpartij in Meulenbergs café levert ook in beroep 6 jaar cel op: “Het was hij of ik”

Houthalen-Helchteren - Taner A. die op 8 maart 2015 vanop twee meter afstand tot drie keer op een Algerijnse klant schoot in café Saz in Meulenberg (Houthalen-Helchteren) is donderdag ook in beroep tot 6 jaar cel veroordeeld. Het slachtoffer hield er geen levensbedreigende verwondingen aan over. Het Antwerps hof van beroep bevestigde daarmee de straf die de 28-jarige dader eerder in Hasselt kreeg.

Volgens de schutter was het slachtoffer geen onbekende in de wijk Meulenberg. “Zijn naam is groot gemaakt in de wijk. Iedereen had angst voor hem,” zei T. A., uitbater van het beruchte en inmiddels gesloten ...