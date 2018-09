Roger Federer stelt in Chicago een stijlvol Team Europe voor, met ook David Goffin strak in het pak

De Europese ploeg, waarvan de Zweedse tennislegende Bjorn Borg de kapitein is, bestaat - behalve Goffin - uit de Zwitser Roger Federer (ATP 2), de Serviër Novak Djokovic (ATP 3), de Duitser Alexander Zverev (ATP 5), de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 7) en de Brit Kyle Edmund (ATP 16).

Het team van de rest van de wereld wordt geleid door de Amerikaan John McEnroe. Zijn spelers zijn zijn landgenoten John Isner (ATP 10), Jack Sock (ATP 17) en Frances Tiafoe (ATP 40), de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 9), de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 14) en de Australiër Nick Kyrgios (ATP 27).

We don't always take selfies together, but when we do, we keep it classy #TeamEurope2018 pic.twitter.com/p5khbltPXl