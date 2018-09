Vader van Aubameyang wordt bondscoach van Gabon

Pierre-François Aubameyang, de vader van Arsenalspits Pierre-Emerick Aubameyang, en Daniel Cousin zijn de twee nieuwe bondscoaches van Gabon. Dat maakte de plaatselijke federatie (Fegafoot) donderdag bekend.

Zowel de 53-jarige Aubameyang als de 41-jarige Cousin waren in het verleden aanvoerder van hun land. Ze worden bijgestaan door François Amegasse, nog een voormalig kapitein van de Panters, die een functie krijgt als algemeen manager.

Aubameyang en Cousin volgen de Spanjaard José Antonio Camacho op, die midden september ontslagen werd na een nederlaag in een vriendschappelijk duel tegen Zambia (0-1). Camacho, die aantrad eind 2016, kon met slechts twee zeges tegenover zeven nederlagen en acht draws een erg matige balans voorleggen.

Gabon is nog volop in de running voor kwalificatie voor de Africa Cup in 2019. De Panters staan in groep C momenteel derde met één punt na twee duels, na Mali (6 ptn) en Burundi (4). Enkel de top twee plaatst zich voor de eindronde volgende zomer in Kameroen (7-30 juni).