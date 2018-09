Sluitingsprijs Putte-Kapellen verdwijnt van internationale kalender, maar organisatie is daar blij mee

De Sluitingsprijs Putte-Kappelen zal dit jaar op dinsdag 16 oktober doorgaan als wedstrijd op de nationale kalender en dus niet meer fungeren op de internationale wielerkalender onder de categorie 1.1, zoals dat de voorbij jaren steevast het geval was.

De Sluitingsprijs Putte-Kappelen, traditioneel de allerlaatste wegwedstrijd van het seizoen in België, werd vorig jaar overgenomen door Golazo. Op die manier redde het die wedstrijd van de ondergang aangezien het organiserende comité eerder de handdoek had gegooid.

Plaatselijke wielerhelden

“De formule ‘nationale wedstrijd’ past veel beter bij de spirit van de koers”, stelt Nick Van Den Bosch van Golazo. “De jongste jaren stond de wedstrijd op de internationale kalender als UCI Europe Tour 1.1, maar in een verder verleden is de Sluitingsprijs altijd een nationale wedstrijd geweest. Daar zijn tal van voordelen aan verbonden. Zo zijn de deelnemende ploegen niet beperkt tot een maximum van 7 renners en kunnen we anderzijds ook individuele renners en plaatselijke wielerhelden laten starten. Binnenkort zullen we de eerste namen kunnen bekendmaken.”

Rennersvoorstelling aan startplaats

Ook nieuw is dat de rennersvoorstelling van de Sluitingsprijs van het centrum van Kapellen verhuist naar de oude vertrouwde startplaats aan de Ertbrandstraat in Putte-Kapellen. “Dit sluit eveneens beter aan op de historiek van de wedstrijd”, aldus Van Den Bosch. “De presentatie begint om 11u45. Een uur later, om 12u50, volgt de officieuze start in de Ertbrandstraat, waar pal op de grens met Nederland traditiegetrouw ook de finish is en blijft. Het peloton zal tien rondjes van 16,7 km afwerken”, meldde Van Den Bosch.

Vorig jaar ging de zege er naar de Nederlander Arvid de Kleijn. Hij haalde het toen van zijn landgenoot Coen Vermeltfoort. Timothy Dupont vervolledigde het podium. De laatste Belgische zege in de Sluitingsprijs Putte-Kapellen dateert van 2016 toen Roy Jans de sterkste was op de Nederlands-Belgische grens.