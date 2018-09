Waar ligt de toekomst van Peter Sagan? Ploeg onderhandelt met goudhaantje over nieuw contract

Het Duitse WorldTour-team BORA-hansgrohe onderhandelt momenteel met drievoudig wereldkampioen Peter Sagan voor een nieuwe contract. De Slovaak, ook zesmaal winnaar van de groene trui in de Tour, heeft nog een overeenkomst tot eind volgend seizoen, maar BORA-manager Ralph Denk zou zijn contract graag openbreken.

“Wij en onze sponsors willen Peter natuurlijk graag behouden”, legde Denk uit. “We zijn momenteel in gesprek, zonder deadline in het verschiet. We hebben nog tijd.” Denk loofde Sagan tussendoor als “de kampioen met de grootste uitstraling binnen het wielrennen”.

De Slovaak is - na Chris Froome en Tourwinnaar Geraint Thomas - de best betaalde renner in het peloton. “Maar geld is niet doorslaggevend”, counterde de BORA-manager. “Ook voor Peter staat geld niet op de eerste plaats.”

Zijn kopman mikt volgende week zondag op het WK in het Oostenrijkse Innsbrück op een vierde wereldtitel op rij. “Hij is met zijn lichaamsgewicht van bijna tachtig kilogram zeker in het nadeel op het bergachtig parcours”, aldus Denk. “Veel concurrenten zijn veel lichter. Maar met Peter weet je nooit.”