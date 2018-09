Jessica Simpson zwanger van derde kind

Jessica Simpson (38) heeft via Instagram aangekondigd dat ze samen met haar echtgenoot Eric Johnson een derde kind verwacht. Het koppel heeft al een dochtertje Maxwell (6) en een zoontje Ace (5), maar zorgt nu voor gezinsuitbreiding. In haar post maakt Jessica Simpson ook bekend dat ze een tweede dochter mogen verwelkomen.

Jessica Simpson maakte het grote nieuws bekend op Instagram via een foto van haar dochter Maxwell en zoon Ace, die vrolijk buiten aan het spelen zijn met roze ballonnen. Het onderschrift luidt als volgt: "Dit kleine meisje maakt van ons een gezin van vijf. Deze kostbare zegening van het leven maakt ons dolgelukkig."

De actrice heeft samen met haar echtgenoot Eric Johnson al twee kinderen. Het koppel trad in 2014 in Californië in het huwelijksbootje en hun beide kinderen maakten toen als bloemenmeisje en ringdrager mee deel uit de huwelijksceremonie. Voor fans is deze aankondiging een grote verrassing. Jessica Simpson vertelde in het verleden meermaals dat ze geen derde kind meer wilde.