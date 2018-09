Werkgever van vader die twee kinderen verloor bij ongeval in Oss: “Hij zegt dat deze nachtmerrie nog niet tot hem is doorgedrongen”

Het verdriet op de werkvloer is enorm, stelt de bedrijfsleider van Schrijvers Technische Installaties (STI) in Oss. Een medewerker die al jaren in dienst is, verloor twee kinderen bij de fatale aanrijding tussen een trein en elektrische bakfiets in die plaats. Zijn oudste dochter is zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis.