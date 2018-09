Bilzen springt na herevaluatie plots van laatste naar eerste plaats in GAIA-onderzoek naar lokaal dierenwelzijn

Zutendaal / Hasselt / Bilzen / Binderveld / Kozen / Nieuwerkerken / Wijer / Tessenderlo -

Dierenrechtenorganisatie GAIA heeft uitgevlooid of gemeentes een diervriendelijk bestuur hebben. Met een gemiddelde score van 66% presteert Limburg het beste van alle Vlaamse provincies. Op het Limburgs erepodium stonden Zutendaal (85%), Nieuwerkerken (84%) en Hasselt (82%) te kwispelen. Volgens het eerste persbericht scoorde Bilzen het laagst met 41%. “De vragenlijst is fout ingevuld,” pareerde Bilzens burgemeester Brepoels. De burgemeester vroeg en kreeg gisteren nog een nieuwe evaluatie van GAIA. Resultaat: Bilzen zet een score van 86% neer en schiet plots naar de top in Limburg. Elf Limburgse gemeentes vulden de vragenlijst niet in.