Zo zijn je kids in 1-2-3 aangekleed

Je kinderen snel in de outfit krijgen die jij in gedachten had? Zo krijg je het voor elkaar!

Verdeel de kleerkast per seizoen

Hoe minder onbruikbare kleding er in hun kast hangt, hoe sneller je een outfit bij elkaar hebt. Verdeel de kleren eerst per seizoen en verdeel ze vervolgens zoveel mogelijk per categorie (broeken bij de broeken bv.) in plaats van per kleur. Zo bespaar je niet alleen tijd, ook de typische ‘ik wil mijn zomerjurkje dragen’-driftbui is hiermee verleden tijd.

Kies (en onderhandel) de avond voordien

Kostbare tijd besparen tijdens drukke schooldagen? Kies de avond voordien hun outfit - ondergoed en sokken inclusief - en hang hem al klaar. 's morgens tegenstrubbelingen vermijden? Laat je oogappel zelf één item uitkiezen. Zodra ze naar de lagere school gaan, kun je hen de volledige outfit zelf laten uitkiezen en verder onderhandelen indien nodig. Zet de schoenen die bij hun outfit horen altijd klaar langs de deur.

Kies voor simpele basics

Net zoals bij ons zijn basics onmisbaar in hun garderobe. Ze lossen niet alleen moeiteloos het ‘ik weet niet wat ik moet aantrekken’-probleem op, ze passen ook nog eens bij alle andere items. Snel de deur uit? Kies dan voor basics die makkelijk aan te trekken zijn. Moeilijke ritsen en knopen zijn nefast, sweaters, jeans in stretchstof, leggings en schoenen met klittenband zijn ideaal.