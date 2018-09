Leerlingen van 7 Duaal kinderbegeleider in de startblokken

Bree - Maandag 24 september starten de leerlingen duaal Kinderbegeleider van SAB op de werkplekken. Zij hebben een contract aangeboden gekregen bij Hopsa Maaseik, Thorpark Genk, De Speelboom Houthalen en de Mini’s in Dilsen.

De leerlingen gaan 30 (of 24) uren op de werkplek opgeleid worden en 8 (of 14) uren op SAB. De wisselwerking tussen het werkveld en SAB zorgt voor een ‘krachtige’ opleiding op maat van de leerlingen.

De voorbije 3 weken hebben de leerlingen hun attest levensreddend handelen behaald, een spelnamiddag georganiseerd bij Pagadder in Meeuwen, een project Tatertaal uitgevoerd in ’t Wiekernestje, een teambuildingsdag beleefd in Hasselt , de wereld van sens-City in Sint-Oda gaan ontdekken en hebben ze de basistechnieken van verzorgende/observerende taken aangeleerd/opgefrist … Een overvol programma!

Veel succes aan Lotte, Larissa, Raffaëlla en Eunice!