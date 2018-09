Zuhal Demir: "Groot verschil tussen het Lucerna-college en de Milli Görüs-school"

Genk -

Sp.a vraagt zich af waarom N-VA wel moslimscholen zoals het Lucerna-college toeliet in Genk in 2010, en nu de komst van een islamitische school wil tegenhouden. "Er is een verschil tussen het Lucerna-college en de islamitische school die men in het Syntra-gebouw wil plaatsen," zegt staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Armoedebestrijding en lijsttrekker voor N-VA in Genk, Zuhal Demir. "Het Lucerna-college is een inclusieve school, er wordt Nederlands gegeven, zedenleer,... Dat kan je niet vergelijken met de Milli Görüs-school, die niet uit zijn op integratie".