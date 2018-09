Na drie jaar schorsing mogen Russische sporters weer deelnemen aan alle competities

Het Wereldantidopingagentschap (WADA) heeft donderdag de schorsing van het Russisch antidopingbureau (Rusada) opgeheven. Dat meldt het Russisch persagentschap RIA. In het uitvoerend comité van het WADA, dat donderdag samenkwam op de Seychellen, waren negen van de twaalf bestuursleden pro de opheffing van de schorsing. Russische sporters kunnen zo weer aan alle competities deelnemen.

Het Rusada werd in 2015 geschorst wegens een groot staatsgeleid dopingsysteem in de Russische sport, met name op de Olympische Spelen in het Russische Sotsji in 2014. Dat werd onder meer in een rapport van de commissie-McLaren vastgesteld.

Voor een hernieuwde toetreding van het Rusada tot het WADA dienden de Russen aan diverse voorwaarden te voldoen. Een speciale commissie van het WADA moest controleren of alle criteria waren gehaald. Onlangs werd bekend dat deze commissie een aanbeveling had gedaan om het Rusada weer een officiële status te verlenen.

Klokkenluider Grigory Rochenkov, de voormalige directeur van het Russische antidopinglaboratorium in Moskou, liet woensdag nog weten het “een catastrofe” te vinden indien de schorsing zou worden opgeheven. Volgens hem voldoet Rusland niet aan twee essentiële voorwaarden: het erkennen van het rapport McLaren en toegang geven tot alle gegevens van het laboratorium in Moskou.