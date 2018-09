Lummen -

Een aantal bewoners en handelaars van de Dorpsstraat in Lummen zijn woest. De Dorpsstraat is een belangrijke toegangsweg tot het Gemeenteplein. Maar door werken is de weg al een tijd niet meer toegankelijk en dat is een ramp voor de plaatselijke middenstand. Vooral het feit dat de werken nog maandenlang zullen aanslepen, is onbegrijpelijk volgens enkele bezorgde bewoners en handelaars.