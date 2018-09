Solberg en Volkswagen maken comeback in Rally van Catalonië

Brussel - Zes jaar nadat Petter Solberg in Spanje zijn laatste WK rally reed, maakt de wereldkampioen van 2003 zijn comeback in de Rally van Catalonië. De Noor doet dat aan het stuur van de officiële VW Polo R5. Voor Volkswagen wordt het een terugkeer op het hoogste niveau, weliswaar met een WRC2 wagen, nadat het merk in 2016 haar afscheid aan de sport aankondigde. De Rally van Catalonië is de voorlaatste wedstrijd van het WK rally en gaat door van 25 tot en met 28 oktober.

Een definitieve comeback in het WK rally zit er niet in voor Petter Solberg. Voor de wereldkampioen rally van 2003 en de wereldkampioen rallycross van 2014 en 2015 is dit een oneshot, net als voor de Duitse constructeur die de wagen nadien aan privéteams wil verkopen om zo aanwezig te zijn in nationale en internationale kampioenschappen.

“Dit is een unieke kans om met Volkswagen een comeback in het WK rally te maken”, legde Solberg uit. “Toen ik begin dit jaar een testrit afwerkte in Zweden wou ik er niet mee ophouden. Vanaf de eerste meter dat ik met de wagen reed werkte alles. Ik kijk er enorm naar uit om met deze wagen deel te nemen in Catalonië. Het wordt ongetwijfeld een speciaal moment om terug te keren naar de plaats waar ik in 2012 mijn actieve rallycarrière beëindigde. Het wordt geweldig om de WRC familie opnieuw te ontmoeten. Veel plaats voor sentiment zal er niet zijn: ik wil dat de VW Polo R5 start met een goed resultaat.” Voor Solberg wordt de Rally van Catalonië zijn 189e WK-rally ooit. De Noor won 13 rally’s, stond 52 keer op het podium, won 459 klassementsritten en verzamelde 852 WK-punten.

Volkswagen domineerde de rallysport van 2013 tot en met 2016 met de VW Polo WRC. De Fransman Sébastien Ogier won bij de rijders vier titels op rij en bezorgde op die manier VW ook vier opeenvolgende wereldtitels bij de constructeurs. In 2014 en 2015 won het merk maar liefst 12 van de 13 rally’s.

De aanwezigheid van Petter Solberg in Spanje zorgt ervoor dat er samen met Sébastien Loeb (Citroën C3 WRC) en Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) drie wereldkampioenen aan de start staan.