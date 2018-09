Lotto Soudal houdt Nikolas Maes langer aan boord

Brussel - Lotto Soudal heeft donderdag de contractverlenging van Nikolas Maes meegedeeld. De 32-jarige West-Vlaming blijft tot eind 2020 bij het team van de Nationale Loterij. Maes is binnen de ploeg een gewaardeerde knecht en vertrouweling van Tiesj Benoot.

“Ik voel me zowel op sportief als persoonlijk vlak goed in deze ploeg en wilde heel graag bijtekenen”, stak Maes van wal op de website van Lotto. “Binnen dit team kan ik mijn rol ten volle vervullen. De kopmannen weten wat ze aan me hebben. Mijn sportieve uitdaging vind ik in het rijden van grote wedstrijden waarin we met kopmannen als Tiesj Benoot of Tim Wellens op de overwinning mikken. Wanneer we dan een goed resultaat behalen, geeft me dat veel voldoening. Ik kan evenveel genieten van een overwinning van een ploegmaat in een grote wedstrijd als wanneer ik zelf een kleine koers zou winnen. Ook als persoon voel ik me goed binnen dit team. Ik heb een goede band met mijn ploegmaats en kan hier volop mezelf zijn. Dat zijn belangrijke factoren aangezien je als wielrenner zo vaak van huis bent.”

Maes vervoegde Lotto in januari 2017. Voordien verdedigde hij drie seizoenen de kleuren van Topsport Vlaanderen (2007-2009) en zeven jaar die van Quick-Step (2010-2016). De voorbije jaren reed hij vooral in dienst. Eerder won hij de World Ports Classic (2013) en een etappe in de Ronde van Burgos (2009).

“In 2017 kende ik een moeizame start bij de ploeg, omdat ik ziek werd nog voor het voorjaar begon en het een tijd duurde tot ik volledig hersteld was”, vervolgde Maes. “Dit jaar kon ik wel op mijn niveau presteren. Ik miste jammer genoeg de Ronde van Vlaanderen door ziekte, maar ik kon wel starten in Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race. Het hoogtepunt dit voorjaar was uiteraard de winst van Tiesj Benoot in Strade Bianche. Ik hoop de komende twee seizoenen de lijn door te trekken. Ik koers vooral in functie van de kopmannen en die rol ligt me goed. Ik zal me ook de volgende twee jaar ten dienste stellen van de kopmannen en hen bijstaan in de grote koersen. De komst van Caleb Ewan zal ongetwijfeld ook een nieuwe impuls geven aan de ploeg en ik kijk uit naar die nieuwe samenwerking. Ik ben alvast heel enthousiast om verder te schrijven aan het Lotto Soudal-verhaal.”