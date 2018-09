Zo kan je een liefdesbreuk sneller verwerken

Het lijkt misschien contraproductief, maar een van de beste manieren om een breuk te verwerken is door er vaak aan te denken. Dat blijkt uit een onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijk vakblad Social Psychological and Personality Science.

Je zou denken dat het na een breuk beter is om afleiding op te zoeken, maar onderzoekers verbonden aan twee Amerikaanse universiteiten hebben het tegendeel bewezen. De vorsers volgden negen weken lang 210 mensen die onlangs een relatie hadden beëindigd. Ze verdeelden de deelnemers in twee groepen: 120 personen moesten tijdens de testperiode vier keer diepgaande vragenlijsten invullen en psychofysiologische metingen laten uitvoeren. De 90 andere moesten tijdens de proefperiode vier keer praten over hun breuk.

Vanop een afstandje

Wat blijkt? De mentale toestand van de deelnemers die verplicht moesten nadenken en praten over hun liefdesbreuk, verbeterde sneller dan de mensen die dat niet noodzakelijk moesten doen. Zo voelden zich veel minder eenzaam dan de mensen uit de andere groep. De wetenschappers zien een logische verklaring voor het verschil. Wie erover nadenkt en praat, is beter in staat om zichzelf “psychologisch los te koppelen” van de ex.

Volgens hoofdonderzoeker en psychologe Grace Larson van de Northwestern University in Illinois zit het succes van deze aanpak in het creëren van een nieuw verhaal over de breuk en het bekijken ervan vanuit een afstandelijk perspectief. De vorsers geloven ook dat een wekelijkse check-up van je gevoelens beterschap kan brengen. Wie een keer per week een zelfevaluatie neerpent in een dagboek, zou er ook sneller bovenop kunnen komen.

