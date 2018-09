Nederlanders not amused met Van Aert, fusie in het gedrang

Door de contractbreuk van Wout van Aert is de fusie tussen Sniper Cycling, het team van Nick Nuyens, en Roompot op de helling komen te staan. Dat laat Michael Zijlaard, de directeur van het Nederlandse wielerteam, verstaan.

Roompot-Crelan, dat moest de oplossing worden voor het wielerteam van Nick Nuyens na het afhaken van hoofdsponsor Veranda’s Willems. Een Belgisch-Nederlandse fusie, met Wout van Aert als uithangbord. Het management zou gevormd worden door Nick Nuyens, Chris Compagnie en Roompot-directeur Michael Zijlaard.

Maar die fusie staat nu op losse schroeven. “De basis van de fusie was dat beide ploegen een inbreng zouden hebben, met de inbreng van Wout van Aert aan de Belgische kant”, legt Zijlaard uit aan Het Algemeen Dagblad.

Contractbreuk verraste Nederlanders

Groot was de verbazing in Nederland toen de wereldkampioen veldrijden enkele dagen na het akkoord over de fusie duidelijk maakte dat hij het niet meer zag zitten. Begin deze week donderde Zijlaard helemaal van zijn stoel toen bekendraakte dat Van Aert zijn contract verbrak.

Foto: Peter Malaise

“Voor ons komt dit als een verrassing”, aldus Zijlaard. “Zes weken geleden meldde hij nog dat hij zijn contract zou respecteren en wij hielden rekening met een samenwerking met zo’n toprenner.’’

Sniper Cycling: “100% zeker van procontinentaal team”

Hoe het nu verder moet? Zijlaard wil niet gezegd hebben dat de fusie van de baan is, maar het is wel duidelijk dat er opnieuw rond de tafel gezeten moet worden. “Er is een scenario mogelijk waarbij we elk weer onze eigen weg gaan”, geeft hij toe tegenover Het Laatste Nieuws.

Bij Sniper Cycling, het wielerteam van Nick Nuyens, houden ze zich op de vlakte over de zaak. “Het enige wat ik hierover kan zeggen, is dat wij in 2019 met honderd procent zekerheid een procontinentaal team zullen hebben”, aldus woordvoerder Ward Callens persagentschap Belga. “Over de fusie met Roompot kan ik geen concrete uitspraken doen.”