Het glasraam van Sint-Maarten komt terug naar Stevoort

Stevoort

Hasselt - Toen het gemeentehuis van Stevoort afgebroken werd maakten heel wat Stevoortenaren zich terecht zorgen over wat er zou gebeuren met het prachtige glasraam dat Sint-Maarten, de patroonheilige van Stevoort, voorstelt. Het kunstwerk is in 1969 gemaakt door Amand Van Rompaey.

Dankzij het initiatief van enkele Stevoortenaren kon het glasraam gered worden. Het werd gedemonteerd en in bewaring genomen in de centrale werkplaatsen van de stad Hasselt. Inmiddels is het kunstwerk gerestaureerd. Voor de laatste afwerking moet het binnenkort nog naar een gespecialiseerd glasbedrijf.

Het glasraam krijgt een mooie plaats op het Solidariteitsplein in een nog te bouwen paviljoen. De inhuldiging is gepland voor zondag 11 november 2018 om 16 uur.

Alle inwoners kregen inmiddels al een infoblad in de brievenbus maar voor het glasraam-team was het vooral ook belangrijk om alle kinderen van de lagere school te informeren over het wat en waarom van deze actie. Dit gebeurde op woensdag 19 september door teamlid Josepha Raymaekers. Ook tijdens de avondmarkt zal er een glasraam-infostand zijn.

Foto glasraam: Annemie America, Stad Hasselt.