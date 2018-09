Deze programma’s mag u op 20 september niet missen

Vanavond begint voor Anderlecht het Europa League-avontuur met een wedstrijd tegen het Slovaakse Spartak Trnava. Live te zien op Canvas vanaf 20.40 uur In de late avond presenteert Aster Nzeyimana om 23.50 uur samenvattingen van wedstrijden in de Europa League, o.m. KRC Genk - Malmö. Op VTM proberen de broers Coppens de lucht in te gaan met een zelfgemaakte luchtballon. Op VIER is het eilandraad in ‘Expeditie Robinson’. Op Eén gaat Martin Heylen aanbellen op adressen die hem zijn bijgebleven van ‘De Lijn’ uit ‘Man Bijt Hond’.