Gucci showt dan toch in Milaan

Nadat Gucci in mei aankondigde dat het zijn collectie niet zou presenteren tijdens Milan Fashion Week, heeft het op woensdagavond toch zijn opwachting gemaakt in het Italiaanse modemekka. In samenwerking met de Britse choreograaf Michael Clark werd een bijzondere dansvoorstelling gepresenteerd, waarbij de creaties van het modehuis in de kijker werden geplaatst.

In mei kondigde Gucci aan dat het zijn komende zomercollectie niet zoals vanouds in Milaan, maar in Parijs zou presenteren. Dat was een ware primeur, omdat het Italiaanse modehuis in het verleden altijd voor de Milan Fashion Week opteerde. Woensdagavond maakte het Italiaanse modemerk toch zijn opgemerkte opwachting in het Italiaanse modemekka, meer bepaald in het Gucci ArtLab, tijdens een dansvoorstelling van de Britse choreograaf Michael Clark.

Het duo werkte eerder ook al samen voor het Britse GQ Magazine en voegt daar nu nog een gezamenlijk project aan toe. Daarover zei Michael Clark het volgende: "Ik volg al een aantal jaar wat Alessandro Michele doet voor Gucci, en hij heeft een van onze voorstellingen gezien in Londen. Wat we nu samen doen is een combinatie van het presenteren van Gucci’s geschiedenis en het mixen van mode met andere kunsten als dans."

Gucci zal zijn lente/zomercollectie 2019 op 24 september in Parijs presenteren, een eenmalige actie die als creatieve hulde aan Frankrijk wordt gebracht. Nadien zullen de collecties opnieuw tijdens Milan Fashion Week getoond worden.