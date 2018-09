Afrikaanse bondsvoorzitter countert kritiek op Limburgse trainer: “Door hem spelen we nu als Barcelona”

Bondsvoorzitter Walter Nyamilandu Manda van de nationale voetbalbond van Malawi, is trainer Ronny Van Geneugden te hulp geschoten met een opmerkelijk statement. “Door die Belg spelen we nu als Barcelona”, zegt hij. Van Geneugden is bondscoach van Malawi, maar ligt sinds kort onder vuur door de tegenvallende resultaten.

De kritiek op Van Geneugden in Malawi nam toe na twee nederlagen eerder deze maand. Op het veld van Marokko werd met 3-0 verloren en ook in een vriendenmatch tegen Kenia ging Malawi met 1-0 onderuit.

Maar Van Geneugden geniet nog steeds de steun van de lokale bond. Voorzitter Walter Nyamilandu Manda houdt vol dat de ‘Flames’, zoals de nationale voetbalploeg van Malawi genoemd wordt, vooruitgang maakt onder Van Geneugden. “Ik denk dat jullie ook zien dat we beter spelen dan ooit”, aldus Manda bij Malawi24.com. “We spelen nu zoals Barcelona door die Belgische trainer, dus laten we hem een kans geven.”

Foto: AFP

“We maken ons zorgen over de zwakke prestaties van de A-ploeg van Malawi, zeker omwille van het 3-0-verlies tegen Marokko in de kwalificaties voor de Afrika Cup. Maar nog niet alles is verloren: we kunnen het nog halen. Het is oneerlijk nu op te roepen om Van Geneugden te ontslaan omdat hij nog steeds in de running is voor kwalificatie.”

Makkelijk schieten op Van Geneugden

Malawi zit ingedeeld in een kwalificatiegroep met titelverdediger Kameroen, Marokko en eilandengroep de Comoren. De eerste wedstrijd werd met 1-0 gewonnen van de Comoren, maar na het 3-0-verlies tegen Marokko staat Malawi op basis van doelpuntensaldo op een derde plek in de poule. Enkel de eerste twee gaan door.

Van Geneugden staat sinds april 2017 aan het roer bij Malawi. De ex-trainer van onder meer KRC Genk kreeg aanvankelijk veel kritiek omdat hij onbekende spelers opriep en komaf maakte met hun stijl van voetbal - kick and rush. Die was even gaan liggen na de zege tegen de Comoren, maar keert nu dus in alle hevigheid terug.