Rode cijfers voor modemerk Esprit

Het gaat niet zo denderend met Esprit. Modebedrijf Esprit Holdings Limited, met de hoofdzetel in Hongkong, kampt met een dalende omzet. Dat blijkt uit het nieuwe jaarverslag.

In boekjaar 2017-2018 zag Esprit de omzet met 11 procent dalen. Dat staat gelijk aan een verlies van 2.554 miljard Hong Kong dollar, omgerekend 278 miljoen euro. Vooral in China zitten de verkoopcijfers niet mee. Het merk schrijft de onverwacht hoge daling toe aan minder klanten die langskwamen in de winkels en de steeds groter wordende concurrentie in modeland.

Mannencollectie

De daling van de omzet zet zich door in alle divisies van het merk. Vooral de verkoop van de mannenlijn kreeg klappen. Daar werd in het afgelopen boekjaar 15 procent verlies gemaakt, tegenover 9,7 procent bij de vrouwencollecties. De kleinste daling (6,1 procent) werd vastgesteld bij de onlineverkoop.

Esprit streeft nu naar een herstructurering, maar wat de precieze plannen zijn zal het bedrijf pas onthullen in de herfst. Eerder raakte al bekend dat het merk zich terugtrok uit Australië en Nieuw-Zeeland om zich te focussen op een verdere ontwikkeling op de Aziatische markt, maar die verloopt duidelijk niet zoals gehoopt. Alle hoop om het tij te keren is gevestigd op Anders Kristianse, sinds 1 juni de nieuwe CEO van het merk.