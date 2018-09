Wintertijd of zomertijd: wat is nu het verschil?

In de nacht van 27 op 28 oktober draaien we de klok een uur achteruit (3u wordt 2u) en begint de wintertijd. Die duurt dan tot 31 maart 2019. De Beneluxlanden willen nu een “vorm van raadpleging” organiseren over de afschaffing van zomeruur en winteruur. Maar als het zover is, wat kiezen we dan: permanent winteruur of zomeruur?