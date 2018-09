Het is weer tijd voor een avondje Europa League in de Luminus Arena. Op de eerste speeldag van de groepsfase ontvangt blauw-wit het Zweedse Malmö FF. Kunnen de jongens van Philippe Clement winnen? Of gaan de Zweden, die al 17 wedstrijden op een rij ongeslagen zijn, met de punten aan de haal? Volg het hier live vanaf 18u55.