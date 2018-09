Trend: zo draag je een ruitjesprint

De fashionable najaarstrend die dit jaar helemaal terug is? Ruitjes! Vergeet de typische jaren ’90-look, zo draag je een ruitjesprint!

Combineer met sportieve items

Een ruitjesprint maakt je outfit al snel klassiek en preppy. Je look iets minder gekleed maken? Sportieve items als een grafisch T-shirt, een paar sneakers of jeans brengt een ruitjespatroon in balans.

Een vleugje kleur

Ruitjesprint zien we dit najaar vooral in neutrale basiskleuren als zwart, grijs of bruin. Een flinke dosis kleur kan dus zeker geen kwaad. Kobaltblauw, dieprood of fel groen? Hoe feller, hoe beter!

Mix ’n match met andere prints

Een ruitjesprint combineren met een ander type print? Doen! Een kledingstuk met ruitjesprint past perfect bij klassieke streepjes of een speelse luipaardprint. Je hoeft er alleen voor te zorgen dat er minstens één kleur van beide prints dezelfde is en dat de prints zelf niet té groot zijn.