Dit weekend eerste Super Sunday van het seizoen in Jupiler Pro League

Brussel - Na de start van de groepsfases van de Champions League en Europa League staat komend weekend op de achtste speeldag in de Jupiler Pro League al de eerste Super Sunday van het seizoen op het programma.

Omdat deze week met Club Brugge (CL), Standard, Anderlecht en Racing Genk (EL) vier Belgische teams op het Europese toneel moeten, werken zij hun wedstrijden op zondag af. Club is daarbij wel in het voordeel, want zij openden dinsdag hun Champions League-campagne al met een onverdiende 0-1 thuisnederlaag tegen Borussia Dortmund, terwijl Genk (tegen Malmö), Standard (Sevilla) en Anderlecht (Spartak Trnava) donderdagavond nog aan de bak moeten en dus twee dagen minder recuperatie hebben.

Voor de Bruggelingen wacht zondagnamiddag (14u30) de altijd lastige verplaatsing naar AA Gent, waar coach Yves Vanderhaeghe al een tijdje ter discussie staat. Na de verrassende 1-2 thuisnederlaag tegen Sint-Truiden wordt er niet minder dan een wederopstanding verwacht in de Slag om Vlaanderen. Niet makkelijk tegen Club, dat dit seizoen nog ongeslagen aan de leiding staat en dinsdag bij vlagen beter was dan Dortmund.

Zondagavond (18u) wordt in het Astridpark dan weer de Clasico tussen Anderlecht en Standard afgetrapt. Paars-wit is na een één op negen weggezakt naar de vierde plaats, op zes punten van de leider uit West-Vlaanderen. Om een crisis te vermijden, is een positief resultaat nodig tegen de Rouches, waar Michel Preud’homme nog op zoek is naar het juiste recept om de machine te laten draaien. Ploeg in vorm Racing Genk sluit zondagavond de speeldag af met een verplaatsing naar promovendus Cercle Brugge.

De achtste speeldag wordt vrijdagavond op gang getrapt met het burenduel tussen Zulte Waregem en KV Kortrijk, twee ploegen die na een tegenvallende competitiestart met slechts vijf punten op de teller staan.

Zaterdagavond (18u) gaat Waasland-Beveren op jacht naar zijn eerste seizoenszege tegen Charleroi, de fusieclub kon dit seizoen als enige eersteklasser nog niet winnen. Even later (20u) gaat rode lantaarn Moeskroen op bezoek bij het geplaagde Lokeren en ontvangt Eupen het KV Oostende van Gert Verheyen. Om 20u30 probeert Antwerp op bezoek bij Sint-Truiden tot slot zijn stek in de hoogste regionen van het klassement te behouden.