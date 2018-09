Zelfs als ze naar het toilet wil, moet Meghan Markle het protocol volgen

Het is niet altijd makkelijk om Meghan Markle te zijn. De hertogin van Sussex moet zelfs bepaalde regels volgen als ze naar het toilet gaat. Dat meldt Business Insider.

Als Meghan Markle op een evenement aanwezig is of gewoon een etentje bijwoont, gelden regels als ze naar het toilet moet. Een royal mag nooit zijn of haar intenties kenbaar maken aan het gezelschap. De voormalige actrice en alle andere leden van de koninklijke familie mogen dus niets zeggen zoals “ik moet naar het toilet”. Volgens het protocol van het Britse paleis volstaat het om zich te excuseren, zonder meer, voor ze de tafel verlaten.µ

Bestekregel

Maar als Markle na het toiletbezoek wil verder eten, moet ze haar bestek gekruist op het bord leggen. Als ze niet meer wil eten, hoort de vork en het mes rechts op het bord te liggen met de handvatten naar beneden. Er zijn wel meer regels verbonden aan haar koninklijke status. De Amerikaanse mag eigenlijk ook geen affectie tonen in het openbaar naar prins Harry toe, geen handtekeningen geven en ook rokjes tot boven de knie zijn in theorie not done. Toch heeft Markle al deze regeltjes al aan haar laars gelapt.