Ook door na te denken, verbrand je calorieën

Calorieën verbranden door je hersenen aan het werk te zetten? Het kan. Onderzoekers van de University of Albany hebben ontdekt dat het menselijk lichaam dankzij breinactiviteit gemiddeld 320 calorieën per dag verbruikt. Intensief denkwerk zorgt dan weer voor een iets groter calorieënverbruik, doorgaans tot ongeveer vijf procent meer.

Kruiswoordraadsels oplossen, mails beantwoorden of verslagen uitschrijven zorgt er allemaal voor dat ons lichaam calorieën verbrandt. Dat heeft een onderzoek van de University of Albany uitgewezen. Ons brein verbruikt immers suikerglucose om na te denken en afhankelijk van de specifieke breinactiviteit zal het menselijk lichaam meer of minder calorieën gaan verbranden.

Volgens Ewan McNay, een assistent-professor in psychologie and gedragsneurowetenschappen aan de University of Albany leidt intensief denkwerk ertoe dat je brein meer energie zal verbruiken. "Een ingewikkelde geheugentaak neemt meer energie in beslag dan naar een televisieprogramma kijken", benadrukt hij nog.

Het onderscheid in calorieënverbruik blijft echter behoorlijk klein. Wie hoopt slank te blijven door achter zijn computer te gaan zitten, zal met andere woorden van een kale reis terugkomen. Ewan McNay: "Het onderscheid in calorieverbruik bij eenvoudige of gecompliceerde hersenactiviteit is eerder bescheiden. Door intensief denkwerk kan dit ter vergelijking oplopen tot ongeveer vijf procent meer."