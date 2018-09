Lanakense drugsdealer loopt tegen lamp in Rijkhoven

Bilzen / Lanaken - Een 22-jarige Lanakenaar en zijn passagier zijn donderdagochtend in de boeien geslagen bij een controle in de Bammestraat in Rijkhoven. De twee waren door de buurtbewoners opgemerkt. Zij belden de politie dat er een verdachte auto in de buurt rondreed. Toen de auto aan de kant werd gehaald, bleek uit een speekseltest dat de bestuurder onlangs nog marihuana had gebruikt. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken. Bij het doorzoeken van de auto vonden de agenten nog 10 gram marihuana, 40 gram hasj, een weegschaal, lege zakjes en 500 euro cash. Volgens de agenten duidelijk aanwijzingen dat de man drugs dealt. Alle drugs, attributen en geld werden in beslag genomen. De auto werd getakeld en doorzocht door een drugshond. Na verhoor en de nodige vingerafdrukken en foto’s mochten de twee beschikken. Ze zullen later voor de rechter verschijnen. (mm)