Zutendaal is meest diervriendelijke gemeente van Limburg, Bilzen scoort het minst

Zutendaal / Bilzen - Dierenrechtenorganisatie GAIA heeft naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen de Vlaamse steden en gemeenten bevraagd in zake dierenwelzijn. In Limburg kwam Zutendaal als meest diervriendelijke gemeente naar voren. Bilzen scoort het slechts binnen onze provincie.

“Dierenwelzijn wordt voor de kiezer steeds belangrijker, ook op lokaal niveau”, stelt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. Daarom klopte de dierenrechtenorganisatie in het voorjaar op de deur van alle Vlaamse steden en gemeenten met de vraag om een uitgebreide vragenlijst in te vullen. GAIA ging daarmee na of en in hoeverre een gemeente/stad voldeed aan de criteria en gaf op basis van hun antwoorden de steden en gemeenten een bepaald percentage. Onder meer het verbod op kermispony’s en het beheer van overbevolking van duivenpopulatie werden bevraagd.

In Limburg komt Zutendaal als beste uit de bevraging. Het lokale bestuur daar scoort 85%. Van alle steden en gemeenten scoort Dilbeek het beste met 91%. In onze provincie behaalt Bilzen de laagste score met 41%. Kluisbergen haalt 8% en is zo de minst diervriendelijke gemeente, volgens het onderzoek van GAIA. Van alle provincies haalt Limburg de beste gemiddelde score met 66%. Wanneer er enkel naar de steden gekeken wordt, is onze provinciehoofdstad de beste van de klas met 82%.