Officieel: Rode Duivels opnieuw nummer 1 van de wereld, met 0,13 punten meer dan wereldkampioen

De Rode Duivels zijn in het nieuwe FIFA-klassement van donderdag opnieuw de nummer één van de wereld. België bekleedde de hoogste podiumplaats eerder al van november 2015 tot en met maart 2016. De Belgen hebben een heel nipte voorsprong op Frankrijk. De wereldkampioen voerde de vorige ranking aan, maar moet nu de Rode Duivels voorlaten met 0,13 punten.

Na de historische derde plaats op het WK in Rusland stegen Eden Hazard en co in het klassement naar de tweede plaats. Sindsdien werkte het team van bondscoach Roberto Martinez twee wedstrijden af. De Duivels wonnen een oefeninterland in Schotland met ruime 0-4, waarna in de eerste wedstrijd van de Nations League ook IJsland (0-3) vlot geklopt werd. Die zeges volstaan voor België om weer eerste van de wereld te worden.

De Belgen proefden drie jaar geleden al enkele maanden van de eerste plaats. Na de kwalificatiecampagne voor het EK van 2016 in Frankrijk werd de ploeg van toenmalig bondscoach Marc Wilmots in november 2015 de nummer 1. De Duivels hielden deze plaats vast tot maart 2016, waarna in april van dat jaar Argentinië weer overnam. Sindsdien behield België steevast zijn plek in de top 10, maar de eerste plaats zat er niet meer in.

Sinds de creatie van het klassement voerden amper zeven andere landen de lijst aan. Duitsland (in 1993 het eerste land aan de top), Brazilië, Italië, Frankrijk, Argentinië en Spanje wisselden elkaar door de jaren heen veelvuldig af als nummer 1. In augustus 2011 mocht ook Nederland zich even beste land van de wereld noemen. België en Nederland zijn de twee enige leiders die nooit de wereldtitel veroverden.

De twee volgende opdrachten van de Duivels zijn de tweede wedstrijd in de Nations League thuis tegen Zwitserland (12/10) en een oefenderby tegen Nederland (16/10). In 2018 volgen dan nog twee partijen in de Nations League: thuis tegen IJsland (15/11) en in Zwitserland (18/11).

De FIFA-ranking op donderdag 20 september (tussen haakjes de ranking op 16 augustus):

1. (2) BELGIË 1729,25 punten

2. (1) Frankrijk 1729,12

3. (3) Brazilië 1663

4. (4) Kroatië 1634

5. (5) Uruguay 1632

6. (6) Engeland 1612

7. (7) Portugal 1606

8. (8) Zwitserland 1598

9. (9) Spanje 1597

10. (9) Denemarken 1581

11.(11) Argentinië 1575

12.(12) Chili 1568,42

13.(15) Duitsland 1567,70

14.(14) Colombia 1567

15.(13) Zweden 1550,31

16.(16) Mexico 1550,12

17.(17) Nederland 1540

18.(18) Polen 1537

19.(19) Wales 1536

20.(21) Italië 1526