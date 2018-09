Gucci ontwerpt badpak, maar je mag er niet mee zwemmen

Badpakken zijn oorspronkelijk bedoeld om mee in het zwembad te duiken, maar Gucci lijkt andere plannen te hebben met een populair badpak dat al compleet uitverkocht is. Het mag namelijk helemaal niet in contact komen met chloor en hoort volgens het Italiaanse luxemerk als een onderstuk te worden gedragen.

Een badpak dat niet gedragen mag worden om te zwemmen. Dat lijkt toch te vreemd om waar te zijn? Dat is het blijkbaar niet, want Gucci bracht er niet enkel eentje op de markt, het Italiaanse luxemerk slaagde er zelfs in om het product daarbovenop nog eens compleet uit te verkopen.

Het populaire badpak in kwestie, dat voorzien is van het vintage logo van het merk en niet minder dan 325 euro kost, mag volgens de website van het merk "gezien het bijzondere materiaal niet in contact komen met chloor". Het badpak is gemaakt uit 80% nylon en 20% elastaan. Het luxemerk stelt dan ook voor om het badpak als een onderstuk te dragen, onder een jeans met hoge taille, hoge hakken en een lederen jasje.