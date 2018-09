Legendarische ‘Space Jam’-film krijgt vervolg met LeBron James

22 jaar na zijn release krijgt Space Jam, de film met basketballer Michael Jordan en animatiefiguur Bugs Bunny in de hoofdrol, een vervolg. NBA-ster LeBron James zal de hoofdrol in de nieuwe ‘Space Jam’ vertolken. Dat kondigde zijn mediabedrijf SpringHill Entertainment aan door een cartoonversie van een basketkleedkamer te tweeten.

‘Space Jam’, de film uit 1996 waar Michael Jordan plots in de wereld van de tekenfilmfiguren van Looney Tunes terechtkomt, was een wereldwijd succes en zonder twijfel de populairste basketfilm ooit. Er gingen al jaren geruchten over een sequel met LeBron James in een hoofdrol, maar nu is het officieel. De opnames zouden na afloop van dit seizoen in de NBA moeten starten. Hier en daar wordt al gesuggeerd dat Michael Jordan opnieuw een rol zou kunnen krijgen.

“Dit is zoveel groter dan een film met mezelf en Looney Tunes”, vertelde LeBron James in een reactie aan The Hollywood Reporter. “Ik hoop hier kinderen de kracht mee te geven om in hun dromen te geloven.”

LeBron James (links) en producer Ryan Coogler. Foto: AP

De film zal geproducet worden door Ryan Coogler, die eerder ‘Black Panther’, een film over een zwarte superheld maakte en daar een open doekje voor kreeg van de NBA-ster. James was hoogstpersoonlijk betrokken bij de aanstelling van Coogler. “Ik hou van zijn visie”, zei de basketter van de LA Lakers over de ideeën voor de nieuwe ‘Space Jam’.

De trailer van de originele ‘Space Jam’ uit 1996: