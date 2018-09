Vier kinderen overleden bij ongeval met trein en bakfiets in Nederland

Brussel - Bij een ongeval tussen een trein en een bakfiets in het Nederlandse Oss zijn vier doden en twee zwaargewonden gevallen. Dat meldt de lokale politie op Twitter. De dodelijke slachtoffers zijn kinderen. Daarnaast raakten ook nog een kind en een volwassene zwaargewond, bevestigt de politie. Het ongeval gebeurde net voor half negen, momenteel is het nog onduidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren.

De slachtoffers zijn de begeleidster en vijf kinderen van een lokale kinderopvang. De vrouw kwam van het dagverblijf, had net kinderen afgezet bij een school en was op weg naar een volgende school.

Er zijn meerdere hulpdiensten aanwezig, net als een traumahelikopter. Het ongeval gebeurde bij een bewaakte spoorwegovergang, vlakbij het station Oss West. Door de aanrijding is het treinverkeer tussen Nijmegen en Den Bosch stilgelegd.

De Nederlandse spoormaatschappij NS zegt erg aangeslagen te zijn door het ongeluk. “We hebben verder nog geen details en worden op de hoogte gehouden door de politie. Dit is echt een vreselijk ongeval”, aldus een woordvoerder.

ProRail spreekt dan over een inktzwarte dag. “Dit is echt heel erg verschrikkelijk”, aldus een woordvoerder. Het spoorbedrijf zal zoals bij ieder ongeluk onderzoeken wat er precies is misgegaan.

Bij het ongeluk zijn vier kinderen om het leven gekomen. Hulpdiensten nog volop bezig. Alle updates volgen via dit account. — Politie Oost-Brabant (@politieob) September 20, 2018

Vreselijk ongeluk bij Station Oss West met een bakfiets. Vier kinderen omgekomen. pic.twitter.com/VUPZuEi33E — Kristian Westerveld (@KristianMetEenK) September 20, 2018