"Vrienden van prins Harry houden niet van ‘links’ gedachtegoed van Meghan Markle"

De vrienden van prins Harry zijn niet al te dol op de visies van de 'linkse, liberale' Meghan Markle. Dat onthulde Lady Colin Campbell in de Britse krant The Daily Beast. Zo staat volgens de voormalige vertrouwelinge van prinses Diana het gedachtegoed van Meghan Markle vaak lijnrecht tegenover het gedachtegoed van de vrienden van prins Harry.

De vrienden van prins Harry maken grotendeels deel uit de Britse elite, waardoor ze blijkbaar niet zo'n fan blijken van de linkse, liberale ideeën van Meghan Markle. Dat vertelde Lady Colin Campbell in de Britse krant The Daily Beast: "Prins Harry heeft Meghan Markle aan zijn vrienden voorgesteld tijdens feestjes, trouwfeesten en private etentjes, maar zij is fel gekant tegen een aantal zaken die een groot deel van hun leven uitmaken."

Zo is Meghan Markle onder andere een flinke tegenstander van de jacht. Ze kon prins Harry in december zelfs al overtuigen om niet te deelnemen aan de jaarlijkse jachtpartij in Sandringham. "Haar linkse, liberale gedachtegoed vormt echt een probleem. "Meghan Markle is ultraliberaal en heeft linkse ideeën, wat door sommige van prins Harry's vrienden niet bepaald gesmaakt wordt."

"Iedereen die met een lid van de Britse koninklijke familie trouwt, ontdekt vroeg of laat hoe eenzaam en zwaar dit is", benadrukte de voormalige vertrouwelinge van prinses Diana nog. "Ook Meghan Markle wordt daar nu mee geconfronteerd."