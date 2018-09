DNA van Alex Johnson onder nagels van Peers fotomodel Ivana Smit

Peer -

Onder de nagels van Ivana Smit, het Peerse fotomodel dat in verdachte omstandigheden van een balkon viel in Kuala Lumpur, is DNA-materiaal gevonden dat afkomstig is van Alex Johnson. Volgens de advocaat van de familie Smit is die DNA-vondst een “smoking gun”, oftewel zwaar belastend bewijsmateriaal. Hij wil dat de Johnsons eindelijk komen getuigen.