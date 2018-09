Vliegtuigbemanning vergeet luchtdrukschakelaar: 30 gewonden

Dertig passagiers hebben hoofdpijn, oor- en neusbloedingen opgelopen bij het opstijgen van hun vliegtuig in het Indiase Mumbai. De bemanning van luchtvaartmaatschappij Jet Airways had vergeten een schakelaar voor de luchtdruk om te slaan. Dat meldde het Indiase nieuwsagentschap PTI op gezag van een woordvoerder van de algemene directie voor burgerluchtvaart.

Het bevoegde ministerie bevestigde op Twitter dat 30 van de 166 passagiers medische behandeling krijgen. De bemanning is geschorst en het incident wordt onderzocht. Het vliegtuig was op weg naar de Noord-Indiase stad Jaipur, maar moest kort na opstijgen rechtsomkeer maken en opnieuw in Mumbai landen.