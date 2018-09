Rode kaart Ronaldo zindert na: “De videoref had dit geannuleerd”

De videoscheidsrechter (VAR) had de gecontesteerde rode kaart voor Cristiano Ronaldo in het gewonnen duel van Juventus in en tegen Valencia (0-2) op de eerste speeldag van de Champions League geannuleerd. Dat is de stellige overtuiging van Massimiliano Allegri, de trainer van de Italiaanse kampioen. “In dit soort situaties hadden videobeelden kunnen helpen. Dan had de arbitrage kunnen zien dat het geen rode kaart waard was”, zei hij na afloop. De UEFA heeft de VAR in de Europese clubcompetities om diverse redenen nog niet ingevoerd, al lijkt dat nog slechts een kwestie van tijd.

Ronaldo moest in de 29e minuut het veld met betraande ogen verlaten. Na een voorzet vanaf links probeerde hij voor de Colombiaanse verdediger Jeison Murillo te komen. Daarbij maakte de Portugese sterspeler geen overtreding, maar zijn tegenstander ging wel naar de grond. Ronaldo waardeerde dat niet, riep hem wat toe en trok Murillo vluchtig aan zijn haar. De Duitse scheidsrechter Felix Brych gaf, na advies te hebben ingewonnen bij zijn lijnrechter, Ronaldo direct rood.

Het was voor de 33-jarige Ronaldo zijn eerste rode kaart in de Champions League, in 154 wedstrijden. De aangeslagen Portugees, die al vijf keer de Beker met de Grote Oren won, werd voor de elfde keer in zijn loopbaan uit het veld gestuurd. Hij deed er na afloop van het duel in Valencia, waar Juventus door twee rake strafschoppen van Miralem Pjanic met tien man alsnog zegevierde, het zwijgen toe.

“Ik weet niet wat die scheidsrechter heeft gezien, maar het ging om een normaal duel. Ronaldo wilde zich alleen maar bevrijden”, merkte ploeggenoot Leonardo Bonucci op.

“We speelden zeer goed met Ronaldo, maar na zijn rode kaart konden we de wedstrijd toch blijven dicteren”, concludeerde Allegri. “We hebben daardoor verdiend gewonnen.”

Juventus speelt op de tweede speeldag van de Champions League, op 2 oktober, thuis tegen Young Boys. Op 23 oktober volgt een verplaatsing naar Manchester United, de vroegere club van Ronaldo.