Contractbreuk Wout van Aert moet uitgevochten worden voor rechtbank

De contractbreuk van Wout van Aert bij zijn team Sniper Cycling zal uitgevochten moeten worden voor de rechtbank. De ploeg heeft laten weten dat niet akkoord gaat met de “dringende reden” die Van Aert aanhaalt. “Wat ons betreft, zijn er geen ernstige feiten”, zegt perswoordvoerder Ward Callens bij Het Laatste Nieuws.

Het wieler- en veldritteam van Nick Nuyens maakte in de nacht van maandag op dinsdag bekend dat Wout van Aert zijn contract bij de ploeg verbroken had. Walter Van Steenbrugge, de advocaat van Van Aert, liet daarna weten dat het om een “dringende reden” ging. Een ernstig incident, dat verdere samenwerkingen tussen de twee partijen onmogelijk maakte.

Die “dringende reden” is belangrijk voor de verbrekingsvergoeding: indien Van Aert zonder zwaarwichtige feiten contractbreuk zou plegen, zou hij immers een schadevergoeding moeten ophoesten. Wellicht gaat het om zo’n 15 maanden loon.

Van Aert zal als dringende reden beargumenteren dat Nick Nuyens collega’s belastende verklaringen over hem liet opstellen. De advocaten van Sniper Cycling, de structuur achter wielerploeg Crelan-Charles, vroegen hiervoor gisteren bewijsstukken op bij het kantoor van Van Steenbrugge. Zo willen ze inschatten hoe sterk het kamp-Van Aert staat in het geval van een rechtszaak.

Dat het management van Sniper de dringende reden niet aanvaardt, wil zeggen dat de zaak voor een arbeidsrechtbank betwist zal worden. De zaak zou zeer snel kunnen voorkomen – volgende week al – maar een uitspraak zal sowieso maanden op zich laten wachten.

In de tussentijd komt Van Aert als ‘individuele profrenner’ aan de start in de Wereldbeker-wedstrijd in het Amerikaanse Waterloo. Zonder ploeg, dus. Zowel de UCI als de Belgische bond bevestigden aan onze krant dat hij een licentie gekregen heeft.