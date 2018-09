Sebastian Vettel: "Ik wil al de races winnen en wereldkampioen worden"

Sebastian Vettel wil al de resterende races dit seizoen winnen om zo alsnog wereldkampioen te worden. De Duister blijft geloven in zijn kansen op te titel, dit ondanks zijn serieuze achterstand op Lewis Hamilton.

"Indien we vanaf nu iedere race winnen dan zitten we safe. Dat moet vanaf nu het doel zijn," vertelde Sebastian Vettel tegenover 'Auto Bild'.

Volgens Vettel is er dan ook nog niets verloren en de Duitser meent dat hij nog steeds Hamilton kan inhalen en wereldkampioen kan worden. Mathematisch kan dat inderdaad want Vettel staat veertig punten achter en indien hij iedere race vanaf nu wint en daarmee Hamilton dus in het beste geval telkens tweede wordt dan haalt Vettel tweeënveertig punten in op Hamilton. Voldoende dus om wereldkampioen te worden.

Vettel zelf gelooft alvast in het scenario waarbij hij al de resterende races op zijn naam zet.

"Niets is verloren," zei Vettel tegenover 'La Gazzetta dello Sport'. "We zullen kalm en vastberaden blijven strijden, dit tot de laatste race."

"Eerst en vooral geloof ik erin omdat het kan, dat heb ik al vier keer bewezen," aldus Vettel. "Mijn rijstijl heeft me vier wereldtitels en tweeënvijftig overwinningen opgeleverd."

"Ten tweede geloof ik erin omdat onze wagen zo goed is als die van Mercedes. Ik kan kon steeds op eigen kracht wereldkampioen worden dus ik zal blijven vechten."

Vettel gaf vervolgens toe dat de race in Singapore zijn titelkansen geen goed gedaan hebben, al blijft hij dus wel absoluut geloven in zijn kansen op de titel.

"Singapore heeft zeker niet geholpen. Het is teleurstellend om een race te verliezen terwijl je weet dat je hem kon winnen. Ik blijf er echter bij dat we vooral onszelf kunnen verslaan."

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: