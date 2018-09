Jos Verlooy en Pieter Devos kunnen nul niet vasthouden op WK jumping

Springruiters Jos Verlooy met Igor en Pieter Devos met Espoir gingen woensdag tijdens het jachtparcours op de Wereldruiterspelen in het Amerikaanse Tryon in de fout. Ze konden zo de lijn van Niels Bruynseels/Cas de Liberté en Nicola Philippaerts/H&M Chilli Willi, die beiden een nulronde realiseerden, niet doortrekken.

Jos Verlooy reed met het 10-jarig Belgisch Warmbloed Paard (BWP) Igor nochtans een voorbeeldig parcours, met uitzondering van de waterbak. “Mijn plan was om in acht galops naar de waterbak te rijden, maar in de praktijk leek ik dan te ver van de hindernis uit te komen. In laatste instantie wilde ik overschakelen naar negen galops, maar dat bracht Igor in de war waardoor wij gewoon door het water liepen. Uiteraard ben ik teleurgesteld, vooral omdat Igor alle andere hindernissen perfect nam. Maar ik laat mij hierdoor niet ontmoedigen en zal er alles aan doen om vanaf donderdag meer naar de top van het klassement op te schuiven.”

Pieter Devos ging met de 14-jarige BWP-ruin Espoir, waarmee hij vorig jaar vijfde werd op het EK in Göteborg, heel gretig van start. Maar dat had tot gevolg dat hij niet goed aankwam aan de tweede dubbelsprong. Hij trachtte nog te corrigeren en dat lukte nog wel bij de steilsprong van de dubbel maar niet meer bij de afsluitende oxer. Vervolgens sprongen zij te gretig over de waterbak, waardoor hun aanloop naar de daaropvolgende oxer verkeerd uitdraaide, Espoir weigerde om erover te springen.

Nederland, dat zijn ploegtitel verdedigt, nam alvast een puike start. Vice-Europees kampioen en huidig nummer één van de wereld Harrie Smolders, die uitkomt voor de Belgische stal Euro Horse en stalgenoot is van Jos Verlooy, eindigde met Don VHP Z N.O.P. op de zevende plaats in het jachtparcours. Marc Houtzager met Sterrehof’s Calimero werd 10e en Jur Vrieling met VDL Glasgow vh Merelsnest N.O.P. werd 14e.