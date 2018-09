Bewogen avondje Champions League: Juventus wint ondanks rood Ronaldo, Manchester City verrassend onderuit

Het werd een bewogen avondje in de Champions League, vooral met dank aan de rode kaart van niemand minder dan Ronaldo. Juventus won ondanks de uitsluiting van zijn sterspeler toch dankzij twee (strafschop)doelpunten van Pjanic. Real Madrid won zijn eerste wedstrijd op het kampioenenbal zonder Ronaldo overigens vlot met 3-0. De grootste verrassing was echter de nederlaag van Manchester City in eigen huis, het geplaagde Manchester United won dan weer vlot met dank aan Pogba.

Groep H: Pjanic redt Ronaldo, Pogba redt Mourinho

Michy Batshuayi mocht bij Valencia in de basis starten in de topper tegen Juventus: hij moest dan wel proberen om voorbij de ervaren Chiellini te geraken. Cristiano Ronaldo speelde zijn eerste Champions League-wedstrijd in het shirt van Juve maar dat debuut verliep in mineur: CR7 werd al na 29 met een rode kaart (in tranen) van het veld gestuurd.

Foto: REUTERS

Ondanks die discutabele uitsluiting van hun sterspeler liet de Oude Dame zich niet van de wijs brengen. Na een strafschopfout van Daniel Parejo trapte Miralem Pjanic de bezoekers nog voor rust op voorsprong: 0-1. Na rust deed hij dat kunststukje gewoon nog eens over, waardoor Juventus toch nog comfortabel won. Batshuayi, overigens voor het eerst in de basis bij Valencia, werkte hard en probeerde enkele kansen te forceren, maar werd in de 70e minuut naar de kant gehaald voor Kevin Gameiro. In de laatste minuut van de blessuretijd kreeg Valencia ook een strafschop. Daniel Parejo trapte die echter in de handen van doelman Wojciech Szczesny.

In diezelfde groep begon Manchester United tegen de Young Boys Bern met Romelu Lukaku in de spits maar met Marouane Fellaini op de bank. Niet Lukaku maar Paul Pogba zorgde echter Pogba met een heerlijk afstandsschot (35.) en een strafschop (44.) al snel voor een comfortabele voorsprong. Na rust maakte Anthony Martial er 0-3 van op assist van... Paul Pogba.

Fellaini mocht de laatste 20 minuten nog invallen, Andreas Pereira kwam erin na een applausvervanging voor Pogba. De score wijzigde echter niet meer. In de extra tijd werd een doelpunt van Lukaku immers nog (terecht) afgekeurd voor duidelijk buitenspel.

Foto: Photo News

Groep G: Courtois ziet Real vlot winnen

Zoals eerder bekend geraakte werd Thibaut Courtois bij Real Madrid weer naar bank verwezen voor de confrontatie met AS Roma op de eerste speeldag in de groepsfase van de Champions League. Keylor Navas stond weer tussen de palen, hoewel de voorbije twee competitiewedstrijden Courtois wel onder de lat mocht plaatsnemen. Maar in Europa krijgt Navas blijkbaar weer de voorkeur.

Courtois zag de Koninklijke als een wervelwind starten met meteen heel wat kansen maar onder meer Robin Olsen pakte uit met een knappe reflex. Op slag van rusten scoorde Isco dan toch de 1-0: hij krulde een vrije trap fraai tegen de touwen. Gareth Bale trof in de tweed helft eerst nog de lat maar scoorde in de 58e minuut dan toch na een vlijmscherpe counter: 2-0. Navas kreeg weinig werk op te pakken maar de keren dat hij moest ingrijpen was hij op geen enkel foutje te betrappen. In het slot maakte de ingevallen Mariano Díaz er met een heerlijke plaatsbal in de winkelhaak nog 3-0.

Foto: REUTERS

In de andere wedstrijd in groep G ontving Viktoria Plzen de Russen van CSKA Moskou. Michael Krmencík scoorde voor rust twee keer voor de Tsjechen, al vroeg in de tweede helft scoorde Fedor Chalov echter al de aansluitingstreffer. De Russische gelijkmaker werd eerst nog afgekeurd maar in de extra tijd viel toch nog de 2-2.

Groep F: Manchester City verrassend onderuit

Manchester City begon zijn Champions League-campagne zonder één Belg in de basis: het is nog even wachten op de terugkeer van Kevin De Bruyne, Vincent Kompany startte dan weer op de bank tegen Lyon. Met Jason Denayer stond er echter wel nog een landgenoot op het veld in het Etihad Stadium: hij kreeg de kans om zich te tonen tegen zijn ex-club en speelde zo zijn eerste wedstrijd ooit in het Etihad Stadium.

The Citizens leken de wedstrijd meteen in handen te nemen met soms wervelend voetbal maar het was Lyon dat na 26 minuten verrassend op voorsprong kwam toen Maxwell Cornet een counter knap afwerkte: 0-1. Nabil Fekir maakte er op assist van Memphis Depay in de eerste helft zelfs nog 0-2 van. Lyon had de voorsprong zeker niet gestolen want Depay raakte ook nog eens de paal. In de 67e minuut scoorde Bernardo Silva echter voor de thuisploeg en nam City de wedstrijd stevig in handen. Onder meer de ingevallen Agüero en Sané botsten op de goed keepende Anthony Lopes maar vooral ontbrak de efficiëntie en koelbloedigheid in de zone van de waarheid.

Foto: AP

Eerder op de avond speelden Shakhtar Donetsk en Hoffenheim al 2-2 gelijk.

Groep E: Vlotte zege voor Bayern

Bij Benfica Lissabon geen Mile Svilar in doel tegen Bayern München maar wel Odisseas Vlachodimos. Die mocht zich al na tien minuten omdraaien toen Robert Lewandowski de score opende. Zijn 46e goal in de Champions League, waardoor hij nu al in negen opeenvolgende edities raak wist te treffen. Renato Sanches verdubbelde na rust al snel de score: 0-2.

Ajax vernederde twee uur eerder al AEK Athena met 3-0.

Uitslagen:

Groep E:

Ajax - AEK Athene 2-0

Benfica - Bayern München 0-2

Groep F:

Shakhtar Donetsk - Hoffenheim 2-2

Manchester City - Lyon 1-2

Groep G

Viktoria Plzen - CSKA Moskou 2-2

Real Madrid - AS Roma 3-0

Groep H

Valencia - Juventus 0-2

Young Boys Bern - Manchester United 0-3

