Vijftien huiszoekingen in onderzoek naar Schild & Vrienden

In het onderzoek naar de in opspraak gekomen rechtse jongerenorganisatie Schild & Vrienden (S&V) zijn woensdag circa vijftien huiszoekingen uitgevoerd. Amper twee weken geleden werd er al een huiszoeking uitgevoerd bij S&V-oprichter Dries Van Langenhove. Het kopstuk van de beweging haalt ondertussen hard uit naar de VRT naar aanleiding van de reportage over de beweging.

In het onderzoek naar Schild & Vrienden zijn woensdag ongeveer vijftien huiszoekingen uitgevoerd, zo bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Er werden onder meer gsm’s en computers in beslag genomen. Naar verluidt vond een deel van de huiszoekingen plaats bij studenten.

De huiszoekingen komen er twee weken nadat een Pano-reportage aan het licht bracht hoe S&V in besloten groepen racistische beelden verspreidde en becommentarieerde. Sindsdien hebben vele politici afstand genomen van de organisatie. Jongeren die lid waren van S&V stonden verplicht of gedwongen hun plaats af op lokale kieslijsten.

Het parket opende na de reportage een onderzoek naar de jongerenorganisatie, waarna er een huiszoeking plaatsvond bij oprichter Van Langenhoven.

“Leugens en manipulatie”

Ondertussen heeft Van Langenhoven woensdag in een filmpje op Facebook en Twitter hard uitgehaald naar de VRT. Volgens Van Langenhove heeft de Vlaamse openbare omroep een trial by media gevoerd tegen zijn organisatie. Daarbij zou de VRT “leugens en manipulatie” gebruikt hebben. Om dat te illustreren, toont Van Langenhove bijvoorbeeld hoe gemakkelijk het is om racistische afbeeldingen te vinden op zoekmachine Google.

In de video stelt Van Langenhove dat de VRT “bovenal” een politieke agenda heeft. Volgens de S&V-voorman is de Pano-uitzending het zoveelste voorbeeld van een manipulatieve reportage die de VRT maakt. “De VRT is steeds op zoek naar bewijs om aan te kunnen tonen dat de Vlamingen racisten zijn. En als ze dat bewijs niet vinden, dan zullen ze wel liegen en manipuleren om toch die conclusie te kunnen forceren.”

In het vervolg van de video haalt Van Langenhove onder meer voorbeelden aan van hoe hij meent dat de VRT bepaalde emoties of conclusies bij de kijker probeerde op te weken, bijvoorbeeld door de manier van monteren of het gebruik van bepaalde muziek.